Небольшое высказывание на тему: добру откроются сердца
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Небольшое высказывание на тему: добру откроются сердца
Ответ(ы):
Гость:
Доброта язык на котором могут говорить немые и слышать глухие,добро существует там где его творят,тот кто делает добро другу делает добро себе
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