небольшой рассказ к пословице шила в мешке не утаишь

В далёкой волшебной стране жила девочка Алиса. Как то она осталась одна дома и решила немного поиграть в мяч. С самого начала Алисе было очень весело, пока она не разбила любимую мамину вазу. Когда мама вернулась с сада, девочка очень боялась признаться ей в этом и сказала: - Мама, твою вазу разбил наш кот, Мурзик. Мама не поверила Алисе и ответила: - Моя дорогая, запомни навсегда, что шила в мешке не утаишь. Если что то произошло лучше признаться, чем говорить ложь. Ведь правда всегда раскроется.