Небольшой рассказ о первобытных людях (максимум 6 предложений) даю 15 баллов

Первобытные люди во многом отличались от современных и больше были похожи на животных. Однако и от животных они отличались тем, что могли создавать орудия труда, которыми пользовались. Жили эти люди сначала под открытым небом, но с наступлением холодов поселились в пещерах. Уже с развитием они смогли разжигать огонь, что послужило переход от сырого питания к готовому. Постепенно люди продолжали развиваться и становились больше похожими на современных людей. Так же они перешли от присваивающего хозяйства к производящему, после чего появилось ремесло и обмен.