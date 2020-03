Небольшой текст по анл. яз. Про мою страну Россия крым. Наименование местонахождение, столица, город(Симферополь) места для туристов

I like to travel, because during the traveling you can learn a lot of new things and make new friends. There are many interesting places, where you can rest. One of such places is the Crimea. I went to the Crimea several times and I liked this place very much. The Crimea is the peninsula in the Black Sea. Along the coast there are many health resorts and beaches, bays and picturesque mountains. In the Crimea there are many attractions and places for excursions. We visited Yalta`s zoo and large botanical garden, splendid palaces as Lastochkino Gnezdo and Vorontsov Palace and beautiful cascades. In the Crimea there are such unique nature creations as stalactite caves. Last summer my mother, I and my elder brother decided to visit caves that named Mramornaya (Marble) and Emine-Bair-Hosar. It is considered to be the most beautiful in the world. These caves are situated on Chatyrdag Mountain, the highest mountain in the Crimea. When we came down into the cave, it was cold, damp and dark there. All visitors of caves must wear warm clothes because the temperature in the cave is about 50C. At the beginning we went downstairs and got to the first large hall with a lot of stalactites and stalagmites. It was great! After the opening of this cave for tourists the coloured illumination was made in it, and it made the cave more fantastic and mystery. When we were examining the cave our guide said that we mustn`t touch anything in the cave because it could destroy the microclimate of the cave. In another cave we saw bones and skeletons of the ancient animals that fell into this cave by accident and died there. We also saw little transparent underground lake in this cave. One of the halls was so huge that we couldn`t see its ceiling in the darkness, and hundreds of stalactites on the walls looked like tubes of gigantic organ. This excursion made strong impression on us. In addition we visited unique valley between mountains called the Ghosts` Valley. The wind created fantastic and beautiful stone figures. One of them looks like the head of a man named Lord of the Ghosts` Valley. Everyone can visit these wonderful places and see all the miracles of nature. I would like to go to the Crimea again, because I haven`t seen all sights yet. Я люблю путешествовать, потому что во время путешествий можно узнать много нового и завести новых друзей. Есть много интересных мест, где можно отдохнуть. Одно из таких мест - Крым. Я был в Крыму несколько раз и мне там очень понравилось. Крым - это полуостров в Черном море. На побережье расположено много пансионатов и пляжей, много заливов и живописных гор. В Крыму много мест, привлекающих туристов, можно поехать на экскурсии. Мы посетили Ялтинский зоопарк и большой ботанический сад, видели великолепные дворцы - Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец, и красивые водопады. В Крыму есть уникальные природные образования - сталактитовые пещеры. Прошлым летом я с мамой и старшим братом посетили пещеры, которые называются Мраморная и Эмине-Баир-Хосар. Считается, что эти пещеры относятся к числу самых красивых в мире. Это пещеры находятся на горе Чатырдаг, самой большой в Крыму. Когда мы спустились в пещеру, там было холодно, сыро и темно. Все посетители должны надевать теплую одежду, потому что температура в пещере около 50C. Сначала мы спустились по лестнице вниз, и попали в первый большой зал со сталактитами и сталагмитами. Это было удивительное зрелище! После открытияпещеры для туристов была проведена разноцветная подсветка, и это сделало пещеру более фантастической и таинственной. Когда мы осматривали пещеру, гид сказал, что мы не должны дотрагиваться до чего-либо, потому что это может привести к нарушению микроклимата пещеры. В другой пещере мы увидели останки древних животных, которые попали в эту пещеру как в ловушку и погибли. Мы также видели маленькое подземное озеро с очень прозрачной водой. Один из залов был такой большой, что не было видно потолка в темноте, и сотни сталактитов на стенах были похожи на трубы гигантского органа. Эта экскурсия произвела на нас сильное впечатление. Потом мы посетили уникальную долину между горами, которую называют Долина привидений. Ветер создал здесь фантастические и сказочные каменные фигуры. Одна из них похожа на голову человека, ее называют Хозяином Долины привидений. Каждый может посетить эти удивительные места и увидеть все чудеса природы. Я хотел бы поехать в Крым снова, потому что еще не видел всех достопримечательностей. Тут что-то вроде сочинения.