Небом- т. п., ср. р . 2 скл., ветром-т. п. м. р., 2 скл., кармане- п. п., м. р., 2 скл., аркане- п. п., м. р., 2 скл., цепи- п. п., ж. р., 3 скл., тяжести- р. п., ж. р., 3 скл., жалости- р. п., ж. р., 3 скл., беседе- п. п., ж. ...
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Небом- т. п., ср. р . 2 скл., ветром-т. п. м. р., 2 скл., кармане- п. п., м. р., 2 скл., аркане- п. п., м. р., 2 скл., цепи- п. п., ж. р., 3 скл., тяжести- р. п., ж. р., 3 скл., жалости- р. п., ж. р., 3 скл., беседе- п. п., ж. р., 1 скл., гневе- п. п., м. р., 2 скл., лихости- р. п., ж. р., 3 скл., радости- р. п., ж. р., 3 скл., печали- п. п, ж. р. 3 скл., сердце- п. п., ср. р., 2 скл., шерсти- р. п., ж. р., 3 скл. Как то так
Ответ(ы):
Гость:
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