Нечаева русский язык 4 класс Запиши словосочетание.Опредили склонение,падеж сущ??ствительных Встретилтись около деревни,шли по дорожке,остановились возле калитки,жила в капусте на грядке,написал о маме в записке,шла по аллее,...

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Нечаева русский язык 4 класс Запиши словосочетание.Опредили склонение,падеж сущ??ствительных Встретилтись около деревни,шли по дорожке,остановились возле калитки,жила в капусте на грядке,написал о маме в записке,шла по аллее,увидела с башни,работали на арене под куполом цирка, посидели с братом на пеньке под тополом, гуляли в зоопарке у клетки с павлином,случилось в парке около остановки,скакал в степи на лошади,прыгала по ели с ветки на ветку,перебегал от березки к березе

Автор: Гость