Нечетное число которое меньше 50, раздилили на 7 и получили в остатке 2.какое число разделили на 7?Запиши все возможные чила.

Математика

Нечетное число которое меньше 50, раздилили на 7 и получили в остатке 2.какое число разделили на 7?Запиши все возможные чила.

Автор: Гость