Нечетное число которое меньше 50, раздилили на 7 и получили в остатке 2.какое число разделили на 7?Запиши все возможные чила.
Математика
Нечетное число которое меньше 50, раздилили на 7 и получили в остатке 2.какое число разделили на 7?Запиши все возможные чила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44,37,30,23,16,9 это все возможные
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