Нечетное число которое меньше 50 разделена семь и получил остатки два
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Нечетное число которое меньше 50 разделена семь и получил остатки два
Ответ(ы):
Гость:
Наверное может подойти 37. Оно нечетное. 37:7=5 (ост.2)
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