Нечётные двузначные числа которые можно составить из цифр 2,3,4

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Нечётные двузначные числа которые можно составить из цифр 2,3,4
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23, 34, 33 вооооооооооооооот
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