Некоторое число сперва увеличили в3раща потом еще в несколько раз,в итоге число увеличилось в 18раз.восколько раз увеличили число во второй раз

Математика
Некоторое число сперва увеличили в3раща потом еще в несколько раз,в итоге число увеличилось в 18раз.восколько раз увеличили число во второй раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 12 раз. Так как, 3 плюс 3 это 6 а 18 минус 6 это 12 значит во второй раз увеличили в 12 раз..
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