Некоторые дети спрашивают у родителей: " Зачем жуют добрана?" О чём идёт речь? А-о болезни Б-о пире В-о богатстве Г-о доброте Д-о детях

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Некоторые дети спрашивают у родителей: " Зачем жуют добрана?" О чём идёт речь? А-о болезни Б-о пире В-о богатстве Г-о доброте Д-о детях

Автор: Гость