Некоторые дети спрашивают у родителей: " Зачем жуют добрана?" О чём идёт речь? А-о болезни Б-о пире В-о богатстве Г-о доброте Д-о детях
Русский язык
Некоторые дети спрашивают у родителей: " Зачем жуют добрана?" О чём идёт речь? А-о болезни Б-о пире В-о богатстве Г-о доброте Д-о детях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идет о добрате
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По железной дороге нужно перевести 750 т. зерна. Сколько для этого потребуется ваго??ов вмещающих каждый по60т. зерна? в скольких вагонов вмещающих...
География
1. Климат - это? 2. Главный климат образующий фактор 3. Прямая солнечная радиация - это? 4. Как изменяется солнечная радиация с севера на ...
История