Некоторые консервы имеют вздутые поверхности. К чему может привести использование этой продукции?! Срочно! Биология 7 класс
Биология
Некоторые консервы имеют вздутые поверхности. К чему может привести использование этой продукции?! Срочно! Биология 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из за вздутой крышки может начаца процес окисления из за контактом с металом, и это приведет к окислению и заражению продукта и в итоге он испортится. Если его употребить в пищу, то возможно отравление , сильная боль в животе(это в лучшем случаи) но а так отравление.
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