Некоторые считают, что наказание за ряд преступлений должно быть ужесточено, посколько только суровое наказание заставит потенциальных нарушителей отказаться от своих намерений

Обществознание

Некоторые считают, что наказание за ряд преступлений должно быть ужесточено, посколько только суровое наказание заставит потенциальных нарушителей отказаться от своих намерений

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