Некоторые цифры надо вычеркнуть чтобы из числа 25814093 получить самое наименьшее из возможных трёхзначное число . Какое число получится?

Математика
Некоторые цифры надо вычеркнуть чтобы из числа 25814093 получить самое наименьшее из возможных трёхзначное число . Какое число получится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо вычеркнуть цифры  258 9 и получится число 103
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