Некоторые цифры надо вычеркнуть чтобы из числа 25814093 получить самое наименьшее из возможных трёхзначное число . Какое число получится?

Математика

Некоторые цифры надо вычеркнуть чтобы из числа 25814093 получить самое наименьшее из возможных трёхзначное число . Какое число получится?

Автор: Гость