Некоторые цифры в равенстве заменили звёздочками (3*)²=**4 Определите, какие цифры надо поставить вместо звёздочек, чтобы получилось верное равенство, и запишите его. Сколько решений имеет задача?

Математика

Некоторые цифры в равенстве заменили звёздочками (3*)²=**4 Определите, какие цифры надо поставить вместо звёздочек, чтобы получилось верное равенство, и запишите его. Сколько решений имеет задача?

Автор: Гость