Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. После этого у него осталось 6 р. Сколько денег было у него первоначально?
Математика
Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. После этого у него осталось 6 р. Сколько денег было у него первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1-1/3=2/3-осаток без 1/3 2. 6:2/3=9 рублей-остаток 3. 9*2=18 рублей-было
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