Некто отдал 1/6 своих денег за конверты и еще три раза больше денег за почтовую бумагу, у него осталось монет, сколько всего было монет?
Математика
Некто отдал 1/6 своих денег за конверты и еще три раза больше денег за почтовую бумагу, у него осталось монет, сколько всего было монет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было 6 монет осталос 2 монеты.
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