Некто отдал 1/6 своих денег за конверты и еще три раза больше денег за почтовую бумагу, у него осталось монет, сколько всего было монет?

Математика

Некто отдал 1/6 своих денег за конверты и еще три раза больше денег за почтовую бумагу, у него осталось монет, сколько всего было монет?

Автор: Гость