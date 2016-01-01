Некто забыл последние 4 цифры телефонного номера, помнит только, что все цифры разные и среди них есть 9. Какое максимальное число номеров ему придётся набрать, если он попыта ется дозвониться до абонента?

Этому некту ))) придётся перебирать последние 4 цифры, это диапазон от 0000 до 9999, всего 10000 вариантов. Но поскольку ему известно, что одна из цифр 9 и цифры не повторяются, то это облегчает ему задачу. Предположим, 9 стоит на первом месте, тогда на втором третьем и четвёртом местах находятся цифры от 0 до 8. Количество вариантов рано числу размещений 9 элементов по 3, А9= 9*8*7=504. Если 9 стоит на втором месте, то ещё 504 варианта и т.д. Всего 504*4=2016 вариантов.