Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 1) закон зародышевого сходства 2) хромосомную теорию наследственности 3) клеточну ю теорию 4) закон гомологических рядов Пожалуйста, с объяснением! :)