Немецкий писатель и ученый Г. К. Лихтенберг писал: «Будущее должно быть заложено в настоящем». А австрийский философ Л. Витгенштейн утверждал: «Выводи ть события будущего из событий настоящего невозможно». Каково в...
Немецкий писатель и ученый Г. К. Лихтенберг писал: «Будущее должно быть заложено в настоящем». А австрийский философ Л. Витгенштейн утверждал: «Выводи ть события будущего из событий настоящего невозможно». Каково ваше отношение к этим высказываниям? Как вы понимаете соотношение настоящего и будущего?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В мире всё связано, настоящее влияет на будущее. Л.Витгенштейн наверное имел ввиду,что не всегда настоящее может быть основой будущего.