Немецкий писатель и ученый Г. К. Лихтенберг писал: «Будущее должно быть заложено в настоящем». А австрийский философ Л. Витгенштейн утверждал: «Выводи ть события будущего из событий настоящего невозможно». Каково в...

Немецкий писатель и ученый Г. К. Лихтенберг писал: «Будущее должно быть заложено в настоящем». А австрийский философ Л. Витгенштейн утверждал: «Выводи ть события будущего из событий настоящего невозможно». Каково ваше отношение к этим высказываниям? Как вы понимаете соотношение настоящего и будущего?