Немецкий язык. Задание таково: 1) Найти слово с ошибкой Ihre(Ваш), Sie(Вы), drel(два). 2)??ереведите Моя учительница строгая. Мой друг дружелюбный.

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Немецкий язык. Задание таково: 1) Найти слово с ошибкой Ihre(Ваш), Sie(Вы), drel(два). 2)??ереведите Моя учительница строгая. Мой друг дружелюбный.

Автор: Гость