Необходимо придумать короткий рассказ к пословице. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

На уроке труда мальчики мастерили табуретку.Ваня поспешил,раз отмерил и сразу распилил все детали будущей табуретки.Затем взял молоток и гвозди и начал соединять детали.Ох и табуретка получилась у Вани кривоногая,никак не хотела ровно стоять,все время падала.Первая и вторая ножки были намного больше ,чем третья и четвертая .А ведь учитель просил не спешить,даже пословицу сказал:"Семь раз отмерь,один раз отрежь".