Необходимо решить задачу: В переменную X по очереди вводится последовательность целых чисел до ввода 0. В переменной max получить максимальное из чисел. Нужно эту задачу решить в цикле, можно блок схемой или программой на язы...

Информатика

Необходимо решить задачу: В переменную X по очереди вводится последовательность целых чисел до ввода 0. В переменной max получить максимальное из чисел. Нужно эту задачу решить в цикле, можно блок схемой или программой на языке Pascal.

Автор: Гость