Необходимо решить задачу: В переменную X по очереди вводится последовательность целых чисел до ввода 0. В переменной max получить максимальное из чисел. Нужно эту задачу решить в цикле, можно блок схемой или программой на язы...

Var x,max:integer; begin write('x='); readln(x); max:=x; while x<>0 do begin if x>max then max:=x; write('x='); readln(x); end; writeln('max=',max); end. Пример: x=12 x=34 x=87 x=46 x=39 x=7 x=45 x=0 max=87