Необходимо выбрать верный вариант ответа(объясните): а) это рассказ о событиях б) это доказательство какой-то мысли. Каждый зверь защищается от врагов как может. Кто силой, кто хитростью. А еж спасается от своих врагов иголк...

Литература

Необходимо выбрать верный вариант ответа(объясните): а) это рассказ о событиях б) это доказательство какой-то мысли. Каждый зверь защищается от врагов как может. Кто силой, кто хитростью. А еж спасается от своих врагов иголками. Свернется в клубок и фыркает сердито. Попробуй-ка, возьми его.

Автор: Гость