Необходимо выбрать верный вариант ответа(объясните): а) это рассказ о событиях б) это доказательство какой-то мысли. Каждый зверь защищается от врагов как может. Кто силой, кто хитростью. А еж спасается от своих врагов иголк...
Литература
Необходимо выбрать верный вариант ответа(объясните): а) это рассказ о событиях б) это доказательство какой-то мысли. Каждый зверь защищается от врагов как может. Кто силой, кто хитростью. А еж спасается от своих врагов иголками. Свернется в клубок и фыркает сердито. Попробуй-ка, возьми его.
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