Необычные приключения буквы, где все слова должны начинаться на одну и ту же букву. Связанный текст.
Русский язык
Необычные приключения буквы, где все слова должны начинаться на одну и ту же букву. Связанный текст.
Ответ(ы):
Гость:
Петр Первый пукнул первый при постройке Петербурга.
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