Необычные приключения буквы, где все слова должны начинаться на одну и ту же букву. Связанный текст.

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Необычные приключения буквы, где все слова должны начинаться на одну и ту же букву. Связанный текст.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Петр Первый пукнул первый при постройке Петербурга.
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