Неодушевленные существительные в именительном падеже и винительном падеже без п??едлогаотвечают на одинаковый вопрос что? как в этом случае различить падеж существительного

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Неодушевленные существительные в именительном падеже и винительном падеже без п??едлогаотвечают на одинаковый вопрос что? как в этом случае различить падеж существительного

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