Неподвижный образ жизни вызывает
Разное
Неподвижный образ жизни вызывает
Ответ(ы):
Гость:
Неподвижный образ жизни приводит к Атрофии мышц !
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