Неподвижный блок... А)дает выигрыш в силе в 2 раз Б)дает выигрыш в силе в 4 раза С)ждет выигрыш в силе 0.5 раза Д)не дает выигрыша в силе

Физика

Неподвижный блок... А)дает выигрыш в силе в 2 раз Б)дает выигрыш в силе в 4 раза С)ждет выигрыш в силе 0.5 раза Д)не дает выигрыша в силе

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