Неполным по глухости законности согласных звукам можно доверять.Наведите пример
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Неполным по глухости законности согласных звукам можно доверять.Наведите пример
Ответ(ы):
Гость:
КОНЬ СОВА СОБАКА КРОКОДИЛ ПЕС ДЕРЕВО ЯБЛОКО ПЕРСИК ТАНК ЛЮК ОЧКИ ВЕРТОЛЕТ
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