Несси - карликовый пудель, только женского рода.Я ее знаю всю свою жизнь,она нисколько не меняется. Всё такая же замухрышка, но вёрткая как вьюн ! А как бегаем! Носимся мы с ней по парку, прыгаем через кусты, через скамейки,кув...

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Несси - карликовый пудель, только женского рода.Я ее знаю всю свою жизнь,она нисколько не меняется. Всё такая же замухрышка, но вёрткая как вьюн ! А как бегаем! Носимся мы с ней по парку, прыгаем через кусты, через скамейки,кувыркаемся- в общем, играем... Извозимся в грязи по уши ,а хозяева ничего- довольны ... Несси - моя лучшая подружка. Очень она мне нравится. [ Изложи содержание текста от имени хозяева Жули ]

Автор: Гость