Несси - карликовый пудель, только женского рода.Я ее знаю всю свою жизнь,она нисколько не меняется. Всё такая же замухрышка, но вёрткая как вьюн ! А как бегаем! Носимся мы с ней по парку, прыгаем через кусты, через скамейки,кув...
Русский язык
Несси - карликовый пудель, только женского рода.Я ее знаю всю свою жизнь,она нисколько не меняется. Всё такая же замухрышка, но вёрткая как вьюн ! А как бегаем! Носимся мы с ней по парку, прыгаем через кусты, через скамейки,кувыркаемся- в общем, играем... Извозимся в грязи по уши ,а хозяева ничего- довольны ... Несси - моя лучшая подружка. Очень она мне нравится. [ Изложи содержание текста от имени хозяева Жули ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я карликовый пудель,мне очень нравится моя кличка-Несси.Я очень люблю свою хозяйку!Люблю бегать скакать прыгать и веселиться,очень люблю свою жизнь,я с моей хозяйкой рука в лапе уже очень давно.(ну я не знаю так или не так,но я написала сама,не из интернета)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленно и нудно работай.а назы??алась эта проволока.....
Русский язык
Литература