Нет на нём ни букв ни строчек пахнет осенью листочек с дерева опавший лист ты ??онимаешь о каком листке идёт речь в первой строчке? это листок бумаги или листок дерева который герой посылает своему другу в конверт выпиши...

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Нет на нём ни букв ни строчек пахнет осенью листочек с дерева опавший лист ты ??онимаешь о каком листке идёт речь в первой строчке? это листок бумаги или листок дерева который герой посылает своему другу в конверт выпиши все три слова одно под другим отметь нулевые оканчания подчеркни основы

Автор: Гость