Нет слово мир останется едва ли когда времени будут люди знать не то что раньше ми??а называли все станут просто жизни называть и только дети но такие слова играющие вести войну набегавшись Напомнить Это слово в котором умирали...

Русский язык

Нет слово мир останется едва ли когда времени будут люди знать не то что раньше ми??а называли все станут просто жизни называть и только дети но такие слова играющие вести войну набегавшись Напомнить Это слово в котором умирали в старину подчеркни строки в которых выражена основная мысль укажи в тексте известные тебе части речи

Автор: Гость