Нет слово мир останется едва ли когда времени будут люди знать не то что раньше ми??а называли все станут просто жизни называть и только дети но такие слова играющие вести войну набегавшись Напомнить Это слово в котором умирали...
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Нет слово мир останется едва ли когда времени будут люди знать не то что раньше ми??а называли все станут просто жизни называть и только дети но такие слова играющие вести войну набегавшись Напомнить Это слово в котором умирали в старину подчеркни строки в которых выражена основная мысль укажи в тексте известные тебе части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети,люди,мир просто будут называть...
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