Невеликий текс. Іудеїзмє

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Виникнення іудаїзму було революційним кроком у розвитку культури людства, тому що він був першою монотеїстичної релігією. Передумовами появи іудаїзму була так звана "Віра патріархів". Єврейська теологія вважає Авраама родоначальником нової віри. Після внутрішньополітичної стабілізації на початку 20 століття до н.е., що дозволила Єгипту відновити контроль над Ерец-Ісраель , на якій поряд з кочовим, існувало також осіле землеробське населення, в другій половині 18 століття до н.е. Гіксоси , захопивши Сирію і Ерец-Ісраель, проникли до Єгипту і близько 1720 року до н.е. встановили контроль над більшою його частиною. Саме ця епоха відображена, на думку сучасних істориків, в біблійних переказах про патріархів - прабатьків єврейського народу. Згідно з Біблією, батько Авраама терах проживав зі своєю родиною за річкою Євфрат і поклонявся іншим богам. Бог наказав Авраамові (вперше після вигнанняАдама Бог звертається до людини) йти в Ханаан, обіцяючи зробити його потомство великим народом, якому буде віддана земля від річки Єгипту аж до річки Євфрат. Через деякий час Бог скріплює цю обіцянку укладенням договору - завіту. Авраам, Ісак та Яків (син і онук Авраама) вважаються за єврейською традицією патріархами.