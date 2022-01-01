Нейтральный раствор сульфата натрия получен растворением необходимого количества Na2CO3 в 5%-ной серной кислоте . Рассчитайте массовую долю сульфата н атрия в полученном растворе.
Нейтральный раствор сульфата натрия получен растворением необходимого количества Na2CO3 в 5%-ной серной кислоте . Рассчитайте массовую долю сульфата н атрия в полученном растворе.
Ответ(ы):
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1моль 1моль 1моль 1моль Na2CO3 + H2SO4 =Na2SO4+ H2O +CO2 Mr(Na2CO3)= 46+!2 +48 =106 Mr(H2SO4)= 2 +32 +64= 98 Mr(Na2SO4)=46 + 32+ 64=142 m(H2SO4) 98- 5 x=98* 100|5=1960г x- 100 m(H2O)= 1960 -98 =1862 общая вода 1862 +18=1880г m раствора1880 +142=2022г массовая доля=(142/2022) 100=7