Незабываемое впечатление, причастие действительное или страдательное?
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Незабываемое впечатление, причастие действительное или страдательное?
Ответ(ы):
Гость:
По- моему, страдательное, потому что суффикс "ем"
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