Незнайка хочет составить трехзначное число так,чтобы все цыфры,входящие в его запись,были различны, а любые две цыфры,стоящие подряд,составляли простое число(простым числом называются число,кот. делится на само себя и единицу)....

Математика
Незнайка хочет составить трехзначное число так,чтобы все цыфры,входящие в его запись,были различны, а любые две цыфры,стоящие подряд,составляли простое число(простым числом называются число,кот. делится на само себя и единицу). какое наибольшее число может у него получится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число  состоит из трех различных цифр, и  - простые числа, образованные любыми двумя, стоящими подряд цифрами. Число  дожно быть наибольшим таким числом, значит: 1) число  - наибольшее двузначное простое число с различными цифрами. Это 97, т.е. a=9, b=7. 2) число  - наибольшее двузначное простое число с цифрой десятков 7 и цифрой единиц не равной 9 или 7. Это 73, т.е. с=3. 973 - искомое число.
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