Незнайка хочет составить трехзначное число так,чтобы все цыфры,входящие в его запись,были различны, а любые две цыфры,стоящие подряд,составляли простое число(простым числом называются число,кот. делится на само себя и единицу)....
Математика
Незнайка хочет составить трехзначное число так,чтобы все цыфры,входящие в его запись,были различны, а любые две цыфры,стоящие подряд,составляли простое число(простым числом называются число,кот. делится на само себя и единицу). какое наибольшее число может у него получится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число состоит из трех различных цифр, и - простые числа, образованные любыми двумя, стоящими подряд цифрами. Число дожно быть наибольшим таким числом, значит: 1) число - наибольшее двузначное простое число с различными цифрами. Это 97, т.е. a=9, b=7. 2) число - наибольшее двузначное простое число с цифрой десятков 7 и цифрой единиц не равной 9 или 7. Это 73, т.е. с=3. 973 - искомое число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Вместимость бензобака легкой машины 60 л. На 1 км пути машина расходует 0,15 л бензина. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?
Русский язык