Незнайка написал на шести карточках цифры от 1 до 6. Из этих карточек он составил три дву- значных числа, которые перемножил. Результат он забыл, но потом рассказывал всем, чт о этот результат оканчивался то ли на ...
Разное
Незнайка написал на шести карточках цифры от 1 до 6. Из этих карточек он составил три дву- значных числа, которые перемножил. Результат он забыл, но потом рассказывал всем, чт о этот результат оканчивался то ли на 1, то ли на 5, то ли на 9. На какую же цифру оканчивался Незнайкин результат, если он не ошибся в подсчётах? (Шестёрку Незнайка использовал как шестёрку, а не как девятку.)
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Возможный ответ 149265
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