Незнайка написал на шести карточках цифры от 1 до 6. Из этих карточек он составил три дву- значных числа, которые перемножил. Результат он забыл, но потом рассказывал всем, чт о этот результат оканчивался то ли на ...

Разное
Незнайка написал на шести карточках цифры от 1 до 6. Из этих карточек он составил три дву- значных числа, которые перемножил. Результат он забыл, но потом рассказывал всем, чт о этот результат оканчивался то ли на 1, то ли на 5, то ли на 9. На какую же цифру оканчивался Незнайкин результат, если он не ошибся в подсчётах? (Шестёрку Незнайка использовал как шестёрку, а не как девятку.)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возможный ответ 149265
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
679-(179+a) упростите выражение
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста! Доклад на тему: Культура Византии
Ответить
Разное
1дм3см+3см-7см вычисли 1 дм +2см +8см
Ответить
Разное
№1 Шахматная доска состоит 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? №2 ...
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста не могу понять что это за сказка!
Ответить
Разное
Подобрать фразеологизмам синонимичные Бить баклуши- прикусить язык -
Ответить
Разное
Напишите пожалуйста шыарма отбасындаы сыйласты
Ответить
Разное
Твір роздум "Мій улюблений твір усної народної творчості"
Ответить
Разное
Горожане, монахи,рыцари , крестьяне. Какими качествами отличались?
Ответить
Разное
Какой может быть остаток при делении числа на 5?
Ответить