Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, присущи обыденному знанию. 1.абстрагирование;2.здравый смысл;3.приметы;4.народные рецепты;5.традиции;6. гипотеза. как ие два элемента выпадают из общего ряда? Подск5ажите, пожалуйста!!!))