Ниже приведены несколько утверждений о составе слова.Обведи номера правильных утверждений.Если утверждение правильное, подчеркни слова,которые доказыв ают.1) В слове может не быть приставки: внучка,прогулка,ромашка,выезд. 2) В слове может не быть суффикса: карта,кружка,дубовый,берёза 3) В слове может не быть окончания: солнце,кино,гром,пюре 4) В слове может не быть корня: тюльпан,загадка,блюдце,четверг ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...СРОЧНО НАДО