Никита выписывает подряд целые числа 1,2,3,....,но он не любит цифру 7 и пропускает все числа,которые её содержат.Он выписал 777 чисел.Какое число он выписал последним.Отв:888,1000,1053,1333,1631.

в каждом десятке чисел по одному числу с цифрой 7, а т.к. в сотне 10 десятков, то на сотню чисел приходится 10 чисел с цифрой 7, поэтому из каждой сотни чисел будет выписано по 90 чисел без чифры 7. По усл всего выписано 777 чисел, значит 90 * 8 = 720 чисел выписано из 8 сотен чисел, да еще 57 (777-720 = 57) чисел следующей сотни, т.е. девятой сотни, где все числа 800, 801, 802 .......и т.д. , думаю теперь понятно , что последнее 777 число будет 888