Николай константинович рерих был художником сказочником. Древние легенды, предания, былины стали любимыми темами его картин. На замечательных полотнах художника можно увидеть русских, богатырей былинного певца Баяна сказочного ...
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Николай константинович рерих был художником сказочником. Древние легенды, предания, былины стали любимыми темами его картин. На замечательных полотнах художника можно увидеть русских, богатырей былинного певца Баяна сказочного Витязя. Заморские гости на ярких красочных ладьях плывут на Русь по студёным водами Ильмень-озера. Найдите в тексте имена прилагательные во множественном числе выпишите словосочетания с именами прилагательными во множественном числе. Выпишите словосочетания с именами прилагательными во множественном числе. Укажите их падеж выделите окончания даю 100 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древние легенды, предагия, былины- И.п. любимыми темами-Т.п. замечательных полотнах- П.п. заморские гости- И.п. на ярких, красочных ладьях- П.п. студеным водам- Д.п. если водами то - Т.п.
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