Нить электрической лампы перегорает при силе тока 200 мА, электрическое сопротивление нагретой нити лампы равно 35 Ом. чему равна максимально допустимое напряжение нити лампы?

Физика
Нить электрической лампы перегорает при силе тока 200 мА, электрическое сопротивление нагретой нити лампы равно 35 Ом. чему равна максимально допустимое напряжение нити лампы?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задачка простая в  2 действия : 1)I=V/R  I=12/0.6=20А 2)V=I*R  V=0.22*35=7.7Воль
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