Нитрат неизвестного двухвалентного металла прокалили. Масса твердого остатка пр?? этом уменьшилась на 57,45%. Определите что это за металл. В ответе введите символ элемента. Желательно объяснить вычисления, а так же привести у...

Химия
Нитрат неизвестного двухвалентного металла прокалили. Масса твердого остатка пр?? этом уменьшилась на 57,45%. Определите что это за металл. В ответе введите символ элемента. Желательно объяснить вычисления, а так же привести уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем массу нитрата за 100 г, тогда масса остатка = 100 г - 57,45 г = = 42,55 г, а масса выделившихся газов = 57,45 г                         42,55 г           57,45 г 2Me(NO3)2 ⇒ 2MeO + 4NO2↑ + O2↑                         (2х+32) г         216 г =(4*(14+16*2)+2*16)⇒                                                                                     ⇒ 4M(NO2)+M(O2) Cоставляем пропорцию: 42,55/2х+32 = 57,45/216 х=64 ⇒ Cu Ответ: Сu 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
25. Никотин – отравляющее вещество, входящее в состав табака, разрушающее здоровье человека, и ведущее к никотиновой зависимости. Если в составе ни...
Ответить
Українська література
План до Повісті Тореадори з Васюківки( другий розділ )
Ответить
Литература
Сравнительная характеристика печорина и доктора вернера
Ответить
Математика
ПОСТАВТЕ МЕСТО ? ЗНАК 5 ? 15 ? 8 =2
Ответить
Литература
Как автор говорит об отношениях девочки к своей деревушке? Какие слова выбирает? Запишите. Это же_____________что такое! Не зря ведь дед Кузьма гов...
Ответить