Нитрат неизвестного двухвалентного металла прокалили. Масса твердого остатка пр?? этом уменьшилась на 57,45%. Определите что это за металл. В ответе введите символ элемента. Желательно объяснить вычисления, а так же привести у...

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Примем массу нитрата за 100 г, тогда масса остатка = 100 г - 57,45 г = = 42,55 г, а масса выделившихся газов = 57,45 г 42,55 г 57,45 г 2Me(NO3)2 ⇒ 2MeO + 4NO2↑ + O2↑ (2х+32) г 216 г =(4*(14+16*2)+2*16)⇒ ⇒ 4M(NO2)+M(O2) Cоставляем пропорцию: 42,55/2х+32 = 57,45/216 х=64 ⇒ Cu Ответ: Сu