Ночь .Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеском луна Все вокруг серебрит. Укажи спряжение глаголов.
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Ночь .Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеском луна Все вокруг серебрит. Укажи спряжение глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
второе спряжение глаголов- журчит, серебрит
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