Ночь .Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеском луна Все вокруг серебрит. Укажи спряжение глаголов.

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Ночь .Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеском луна Все вокруг серебрит. Укажи спряжение глаголов.

Автор: Гость