Ночь .Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеском луна Все вокруг серебрит. Укажи спряжение глаголов.

Русский язык
Ночь .Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеском луна Все вокруг серебрит. Укажи спряжение глаголов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
второе спряжение глаголов- журчит, серебрит
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