НОД а)9и 18 б)12 и 26 в)7 и 21 г)36 и 81

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НОД а)9и 18 б)12 и 26 в)7 и 21 г)36 и 81
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
26 на 6 же не делится без остатка ;)
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