НОД(864;489)=? помогите,пожалуйста.Очень нужно...

НОД(864;489)=? помогите,пожалуйста.Очень нужно...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Наибольший общий делитель (НОД) (864; 489) = 3
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