НОК ! НОК ! НОК ! Помогите найти НОК (144;24) и (188;36) ! Буду очень благодарна!!

НОК ! НОК ! НОК ! Помогите найти НОК (144;24) и (188;36) ! Буду очень благодарна!!

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Ответил Гость:
(144;24) - 24 (188;36) - 1692
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