Номер 1 (2х+1)^2-(х-5)*(х+5)= номер 3 (5х+4)*(25^2х-20х+16)-64 при х=2 помогите пожалуйста:с
Алгебра
Номер 1 (2х+1)^2-(х-5)*(х+5)= номер 3 (5х+4)*(25^2х-20х+16)-64 при х=2 помогите пожалуйста:с
Ответ(ы):
Гость:
Первое решение и второе решение х равен трём?
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