Номер 1) найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств 2x + 3 ≤ -3 x + 7 ≥ 1 номер 2) для ухода за цветами в доме творчества покупалось 10 упаковок удобрений ежемесячно. Теперь на упаковке нписано, что он...
Математика
Номер 1) найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств 2x + 3 ≤ -3 x + 7 ≥ 1 номер 2) для ухода за цветами в доме творчества покупалось 10 упаковок удобрений ежемесячно. Теперь на упаковке нписано, что она содержит на 25% удобрений больше, чем раньше. Сколько упаковок теперь достаточно для ухода за цветами? номер 3) лестница соединяет точки А и B. Высота каждой ступени равна 17,5 см, а длина - 60 см. Расстояние между точками A и B составляет 12,5 м. Найдите высоту на которую поднимается лестница ( в метрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе:если 100% =1 а,125%=1.25,то,1 умножить на 10=10 и 10 делить на 1.25=8 Ответ :8 пачек Третье можно решить по теореме пифагора 17.5 в квадрате +60 в квадрате,извлечь корень,и на получившееся число поделить 1250 или считайте в метрах,как удобнее
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