Номер 1) найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств 2x + 3 ≤ -3 x + 7 ≥ 1 номер 2) для ухода за цветами в доме творчества покупалось 10 упаковок удобрений ежемесячно. Теперь на упаковке нписано, что он...

Математика

Номер 1) найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств 2x + 3 ≤ -3 x + 7 ≥ 1 номер 2) для ухода за цветами в доме творчества покупалось 10 упаковок удобрений ежемесячно. Теперь на упаковке нписано, что она содержит на 25% удобрений больше, чем раньше. Сколько упаковок теперь достаточно для ухода за цветами? номер 3) лестница соединяет точки А и B. Высота каждой ступени равна 17,5 см, а длина - 60 см. Расстояние между точками A и B составляет 12,5 м. Найдите высоту на которую поднимается лестница ( в метрах)

Автор: Гость