Номер 1233 плиииииз! !!
Математика
Номер 1233 плиииииз! !!
Ответ(ы):
Гость:
1) 13/6=2 1/6 4)15/14=1 1/14 2) 9/2=4,5 5)31/20=1,55 3) 27/5=5,4 6)28/17=1 11/17
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